POL-ESW: Pressebericht vom 07.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 08:08 Uhr befuhr gestern Morgen ein 48-jähriger Eschweger mit einem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung "Hoheneicher Rondell". Die nachfolgende 60-Jährige aus Mühlhausen bemerkte zu spät den abbremsenden Pkw, wodurch sie mit ihrem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Gegen Hauswand gefahren

Um 17:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 42-Jährige aus Worms mit einer Sattelzugmaschine die Straße "Stegmühle" in Eltmannshausen. Als sie nach links in die Soodener Straße abbiegen wollte, touchierte sie mit dem Auflieger die dortige Hauswand, die dadurch beschädigt wurde. Am Auflieger entstand kein Sachschaden.

Wildunfälle

Um 03:30 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 49-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die B 249 von Katharinenberg kommend in Richtung Wanfried. Dabei kam es in der Gemarkung von Wanfried zu einen Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 5000 EUR.

Ein weiterer Unfall mit einem Reh ereignete sich vergangene Nacht, um 00:45 Uhr, auf der L 3424 zwischen Grebendorf und Neuerode, wo das Reh von dem Pkw eines 27-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard erfasst und tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 22:15 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 32-Jähriger aus Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege durch die Polizeistreife mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war der Fahrer unter dem Einfluss von THC unterwegs, was ein durchgeführter Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Blutentnahme durchgeführt.

Diebstahl von Schildern

Angezeigt wurde der Diebstahl von Hinweisschildern und Banner einer Gaststätte in der Lange Straße in Wanfried-Aue. Die Tat ereignete sich nach Angaben des Inhabers zwischen dem 03.05.25 bis zum 05.05.25. Der Schaden wird mit ca. 450 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht mit anschließenden weiteren Unfall

Um 11:16 Uhr befuhr am gestrigen Dienstag eine 86-Jährige aus der Gemeinde Nentershausen den Marktplatz in Sontra. Dabei übersah sie einen Metallpfosten und prallte mit dem Auto dagegen. Der Pfosten wurde durch den Anstoß aus der Verankerung gerissen. Die Fahrerin entfernte sich anschließend, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Kurz darauf befuhr eine 58-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw den Marktplatz in Sontra. Dabei übersah sie den auf den Boden liegenden Metallpfosten der vorausgegangenen Unfallflucht, wodurch ihr Pkw auf der Unterseite beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Diebstahl auf Baustelle

Vom Baustellengelände in der Eisenacher Straße in Herleshausen wurden durch unbekannte Täter ein Starkstromkabel von einer Länge von sechs Metern abgetrennt und entwendet. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 17.04.25 und dem 21.04.25, wurde aber jetzt erst angezeigt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Am gestrigen Tag befuhr ein 47-Jähriger aus Gera mit einem Lkw die Leipziger Straße in Fürstenhagen in Richtung Hessisch Lichtenau. Ungefähr in Höhe des "Backstops" touchierte der Lkw einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW am linken Außenspiegel, der dadurch beschädigt wurde. Der 47-Jährige wurde daraufhin von einem Zeugen angesprochen, was dieser jedoch ignorierte und sich trotzdem vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Aus der Großalmeroder Straße in Rommerode wurde gestern Abend mitgeteilt, dass der dortige Zigarettenautomat aufgebrochen wäre. Eine Überprüfung ergab, dass der Automat aufgehebelt und die Zigaretten sowie das Bargeld entwendet wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Tores

Zwischen dem 05.05.25, 10:00 Uhr und dem 06.05.25, 09:15 Uhr wurde in der Gemarkung von Witzenhausen "In der Strenge" von einer Schafweide zunächst das Drahtgeflecht eines Eisentores entfernt. Anschließend wurde das Tor ausgehangen und entwendet. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Der Zigarettenautomat im Bereich des Haupteingangs des Erlebnisparks in Ziegenhagen wurde zwischen dem 05.05.25 und dem 06.05.25, 14:00 Uhr durch Unbekannte durch Hebeln und Flexen aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden die Zigaretten und das Bargeld entwendet. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

