Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wohnwagen rollt gegen Straßenlaterne

Um 16:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Schwalmstadt mit einem Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Wohnwagen, die Straße "Südring" in Eschwege in Richtung Heubergstraße. Im Bereich der Steigung löste sich der Wohnanhänger von der Anhängerkupplung, zusätzlich riss das Sicherungsseil. Der Wohnwagen rollte dadurch einige Meter zurück und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Im Rahmen einer mobilen Verkehrskontrolle im Raum Sontra wurden am gestrigen Tag insgesamt sieben Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Drei Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt, so dass sie entsprechend bar verwarnt wurden. Bei einem 38-Jährigen aus Sontra verlief ein durchgeführter Test positiv aus THC, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Durch die örtlichen Stadtwerke wird angezeigt, dass am gestrigen Montag, zwischen 05:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Friedhofstraße in Hundelshausen der Stromkasten angefahren und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Mit einem Joint in der Hand und auf einem Fahrrad fahrend wurde am gestrigen Abend, um 22:10 Uhr, ein 43-Jähriger aus Witzenhausen in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Da der 43-Jährige auch offensichtlich unter dem Einfluss von THC stand, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

