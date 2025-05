POL-ESW: Lkw mit Anhänger kippt auf der Bundesstraße B 400 zwischen Wichmannshausen und Krauthausen voll beladen zur Seite

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Alkoholisierter Fahrer landet mit entwendetem Pkw in der Werra Am Donnerstag hat ein 22-Jähriger aus Eschwege im Bereich Leuchtbergstraße/Hintere Torwiese in Eschwege, nahe dem Gelände des Kanuvereins, einen abgestellten Pkw entwendet und ist damit über eine Wiese gefahren und letztlich in dem angrenzenden Flussbett der Werra gelandet. Die Polizei in Eschwege ist um kurz vor 17.00 Uhr von Zeugen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt ...

