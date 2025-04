Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.04.2025

Eschwege (ots)

Parkrempler

Einen geringen, noch nicht bezifferten, Schaden verursachte am Dienstag um kurz vor 08.00 Uhr ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Meißner. Beim Ausparken touchierte der 24-Jährige mit seinem Wagen den abgestellten Pkw einer 47-Jährigen aus dem Südeichsfeld. Der Unfall ereignete sich in der Hindenlangstraße in Eschwege.

Zwei Autos mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen haben die Beamten der Polizei Eschwege am Dienstag aufgenommen. Im Bereich Gartenstraße/Ecke Oderstraße sind an einem geparkten Auto alle vier Reifen plattgestochen worden und zudem die Türgriffe der vorderen Türen mit Klebstoff verklebt worden. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag 17.00 Uhr und Dienstag 07.10 Uhr. In dem gleichen Tatzusammenhang wurde unweit des genannten Tatortes auch noch ein weiteres Fahrzeug mutwillig beschädigt. Hinweise nimmt in den Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Körperverletzung; Familiäre Streitigkeiten

Die Beamten der Eschweger Polizei sind am Dienstagabend verständigt und nach Meinhard entsandt worden, nachdem es gegen 23.00 Uhr in einem Wohnhaus zu familiären Streitigkeiten kam. Zunächst gerieten ein 34-Jähriger und seine Frau in einen Streit, wobei es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Zuge dessen wollte ein weiterer Familienangehöriger schlichtend dazwischen gehen, woraufhin sich die beiden beteiligten Männer dann körperlich auseinandersetzten. In dem Zusammenhang soll auch ein Tierabwehrspray zum Einsatz gekommen sein. Die hinzugerufenen Beamten griffen schlichtend ein und nahmen vor Ort entsprechende Ermittlungen auf. Ein Krankenwagen wurde ebenfalls hinzugezogen.

Kinder sprühen Graffiti

Gestern überstellten die Beamten der Eschweger Polizei zwei Kinder an ihre Eltern, nachdem die beiden Minderjährigen am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr aus einer Gruppe heraus am Parkhaus "Breite Straße" in Eschwege mehrere Symbole und Schriftzüge auf die Wände aufbrachten. Dabei wurden sie beobachtet, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Polizei Sontra

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Eine 24-Jährige aus Sontra ist am Dienstag um 11.14 Uhr auf dem Gehweg vor dem Lidl-Parkplatz in der Straße Niedertor in Sontra von einem Unbekannten geschlagen worden und anschließend zu Boden gestürzt. Der Täter lief danach davon. Wie die Polizei in Sontra berichtet, meldeten Augenzeugen den Vorfall, wonach ein ca. 30-Jahre alter Täter ohne erkennbaren Grund die junge Frau mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Beschreibung nach soll der Täter vom äußerlichen Erscheinungsbild dem südeuropäischen Phänotyp zuzuordnen sein, dunkle kurze Haare haben und ca. 170 cm groß sein. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Lederjacke. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfall

Auf der K 24 hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf am Dienstagmorgen um 05.15 Uhr ein Reh erfasst, als er von Röhrda in Richtung Grandenborn unterwegs war. Das Tier lief anschließend davon. Der Schaden liegt bei 2000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein Schaden von 3000 Euro durch Wild entstand am Dienstagabend um 21.37 Uhr am Fahrzeug eines 61-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Der Mann war in der Ortslage von Fürstenhagen auf der Hirschhagener Straße Richtung Hirschhagen unterwegs, als er ein Tier erfasste, welches anschließend davonlief.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

