POL-ESW: Pressebericht vom 28.04.25

Eschwege (ots)

Gegen Sockel gefahren

Am 26.04.25, um 12:51 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger aus Eisenhüttenstadt mit einem Lkw die Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf. Beim Rangieren touchierte der Fahrer mit dem Lkw den Sockel einer Straßenlaterne. Dadurch entstand geringer Sachschaden von ca. 300 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 26.04.25, 18:00 Uhr und dem 27.04.25, 10:00 Uhr wurde in der Leuchtbergstraße in Eschwege ein dort geparkter Opeln Astra angefahren und beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren ist nicht auszuschließend, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug auch um ein motorisiertes Zweirad handeln könnte. Der Sachschaden an dem Pkw wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 23:43 Uhr befuhr gestern Abend eine 41-Jährige aus Waldkappel mit einem Pkw die L 3334 zwischen Waldkappel und Harmuthsachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 26.04.25, 18:10 Uhr und dem 27.04.25, 12:00 Uhr wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Mountainbike der Marke "Conway" entwendet. Das Rad war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt gewesen. Schaden: ca. 750 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Vorläufige Festnahme nach versuchten Diebstahl von Buntmetall

Um 20:46 Uhr wurden am vergangenen Freitagabend (25.06.25) zwei Personen im Bereich des Kieswerks an der L 3403 in der Gemarkung von Niederhone festgestellt, die dort versuchten Buntmetall zu stehlen. Die alarmierten Polizeistreifen konnten gegen 21:00 Uhr auch zwei Personen ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 39-Jährigen sowie dessen 17-Jährige Tochter mit bosnisch-bosnisch-bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz. Im Zusammenhang mit der vorläufigen Festnahme konnten noch ein Bolzenschneider, Kabel, Schraubendreher und Handschuhe aufgefunden werden. Weiterhin hatten sie noch zwei Messer und ein Tierabwehrspray dabei. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde beide wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Beide Tatverdächtigen kommen auch für den Aufbruch eines Eierautomaten über die Ostertage in Betracht. Weiterhin ist deren Beteiligung an den Aufbrüchen der Imbisswagen im Bereich des Kaufland-Marktes Bestandteil der weiteren Ermittlungen (ots v. 22.04.25). Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Am vergangenen Samstagmittag beabsichtigte, um 12:00 Uhr, ein 51-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw in der Landgrafenstraße (Parkplatz "Rote Schule") in Hessisch Lichtenau rückwärts auszuparken. Da zeitgleich eine 37-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw direkt daneben einparken wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Kennzeichendiebstahl

Auf dem Gelände des Edeka-Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau wurde das hinteres Kennzeichen "ESW-AP 386", welches an einem Pkw Audi angebracht war, durch Unbekannte herausgerissen und entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am 26.04.25 zwischen 13:00 Uhr und 22:40 Uhr. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05602/93930.

