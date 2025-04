Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.04.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Überholen

Um 12:00 Uhr befuhr gestern Mittag eine 51-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Straße "Westring" in Eschwege und beabsichtigte in die Straße "Am Dornbusch" abzubiegen. Hierzu setzte sie den Blinker, musste zunächst verkehrsbedingt aber anhalten. Eine nachfolgende 19-Jährige aus Eschwege beabsichtigte nun den wartenden Pkw zu überholen, was zum Zusammenstoß der Autos führte, als die 51-Jährige in diesem Moment nach links abbog. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 12:00 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 72-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw in der Hindenlangstraße in Eschwege einzuparken. Dabei fuhr sie gegen einen dort geparkten Pkw, wodurch Sachschaden an beiden Autos entstand.

Bereits um 11:00 Uhr beabsichtigte gestern ein 77-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf auf dem Parkplatz vor der Klinik "Hoher Meißner" einzuparken. Dabei touchierte er einen dort geparkten Pkw, wodurch Sachschaden entstand.

Wildunfall

Um 23:19 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstagabend eine 43-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die K 40 zwischen Abterode und Wolfterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Körperverletzung

Um 18:03 Uhr kam es gestern Abend im unteren Bereich des "Stad" in der Eschweger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wo nach anfänglichen Beleidigungen ein 15-Jähriger aus Eschwege durch drei weitere Personen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren (alle aus Eschwege) gegen den Kopf geschlagen wurde. In diesem Zusammenhang erfolgten auch Gegenanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 15-Jährigen. Hinweise: 05651/9250.

Holzdiebstahl

Angezeigt wurde der Diebstahl von insgesamt 18 Raummeter Holz (Birke, Eiche, Esche), welches in der Gemarkung Vierbach im Wald gelagert war. Der Diebstahl hat sich zwischen dem 09.04.25 und dem 22.04.25 ereignet, wobei zur Tatausführung auch ein entsprechendes Fahrzeug genutzt worden sein muss. Schaden: ca. 700 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde heute eine Sachbeschädigung am Dach eines Gartenpavillons in der Straße "Am Kleinen Wehr" in Eschwege. Demnach wurde vermutlich mit einem Stein in Richtung des Anwesen geworfen, wobei auch noch eine Dachziegel des Hausdaches getroffen und beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Die Tat soll sich zwischen dem 17.04.25 und dem 24.04.25 ereignet haben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 16:27 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 20-Jähriger aus Polen mit einem Pkw die L 3299 zwischen Walburg und Hessisch Lichtenau. An einer Ampel entschied er sich mit dem Auto von der Geradeausspur auf die Linksabbiegerspur zu wechseln. Dabei übersah er den Pkw eines 46-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 3000 EUR kam.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell