POL-PPMZ: Raubdelikt nach körpernaher Dienstleistung

Am Sonntagmorgen, den 13. April 2025 kommt es gegen 08:00 Uhr zu einem Raubdelikt in der Albanstraße in der Mainzer Altstadt.

Eine 54-jährige Frau lernt in einer Bar den 23-jährigen Beschuldigten kennen. Gemeinsam verlassen sie die Bar und begeben sich in ein angrenzendes Gebüsch, wo die 54-Jährige einvernehmlichen Oralverkehr bei dem 23-Jährigen ausführt. Man habe sich zuvor auf 100EUR für die körpernahe Dienstleistung geeinigt. Jedoch hat der 23-Jährige im Nachgang das Geld von der Geschädigten zurückgefordert. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkommt, geraten beide in Streit. In Folge dessen versucht der 23-Jährige die Handtasche der Geschädigten an sich zu reißen, bis schließlich der Riemen der Tasche reißt. Hierbei wird die Geschädigte an der Hand verletzt. Sie gibt ihm schließlich die 100EUR wieder zurück, sodass er von ihr ablässt und in Richtung Windmühlenstraße flüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führen nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Der Täter kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: - Ca. 1,85m - 23 Jahre alt - Südländisches Erscheinungsbild - Weißes T-Shirt

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

