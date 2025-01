Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Autofahrer auf Drogen versucht vor Kontrolle zu fliehen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Am Donnerstag wollte eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf einen Opel auf der BAB 6 kontrollieren. Deshalb gab sie dem Fahrer um kurz nach 16 Uhr auf der Höhe von Wiesloch zu verstehen, dass er dem Polizeifahrzeug folgen solle. An der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg machte der Fahrer zunächst den Anschein, dass er hinter dem Streifenwagen von der Autobahn abfahren werde. Dann aber beschleunigte der Opel und raste mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn in Richtung Heilbronn davon. Um schneller voranzukommen, nutzte der Fahrer dabei auch den Standstreifen. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Nach wenigen Kilometern scheiterte die Flucht am dichten Verkehr. Bei der seiner Kontrolle offenbarte der 27-jährige Fahrer des Opels den Grund für seine halsbrecherische Fahrt, bei der er sein Auto auf bis zu 200 km/h beschleunigte. Kurz zuvor hatte er nämlich Marihuana konsumiert und fürchtete die Konsequenzen. Sein Urintest schlug positiv an. Mit seiner Flucht hat er sich allerdings einen Bärendienst erwiesen. Er muss sich nun nicht nur wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten, sondern auch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines verbotenen Fahrzeugrennens. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben.

