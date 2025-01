Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf K4171 - Fahrzeug überschlagen // PM Nr.2

Dielheim (ots)

Nachdem es am Donnerstagmittag gegen 15:16 Uhr auf der K4171 zu einem Verkehrsunfall kam, liegen nun erste Informationen vor. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer, welcher von Mühlhausen in Richtung Dielheim unterwegs war, kam aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Zusammenstoß kam der VW von der Fahrbahn ab und überschlug sich, während er eine 3 Meter Tiefe Böschung hinabstürzte. Der 31-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Ein 2-jähriges Kind, welches sich zum Unfallzeitpunkt im Ford befand, wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise nicht verletzt, vorsorglich jedoch in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige VW-Fahrer wurde durch den Unfall ebenfalls verletzt. Die schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Bei ihm stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgerucht fest. Ein Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als 0,9 Promille.

Beide Autos sind so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro.

Für die Rettungsmaßnahmen befindet sich auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

