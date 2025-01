Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07:10 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und der Anschlussstelle Sinsheim zu einem Unfall, nachdem ein 37-jähriger Fahrer eines Toyota womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der 37-Jährige fuhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst gegen die Betongleitwand prallte. Im Weiteren wurde er auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen und kollidierte dort mit einer Sattelzugmaschine eines 57-Jährigen. Der Toyota kam schließlich zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen zum Stehen. Der 37-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Nach der ersten medizinischen Versorgung wurde der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Fahrbahn musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn von ca. 07:35 Uhr bis 08:00 Uhr voll gesperrt werden. Für die Abschleppmaßnahmen blieb der rechte Fahrstreifen von 08:00 Uhr bis 08:47 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen aufgenommen.

