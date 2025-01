POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall - eine leichtverletzte Person

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ A659 (ots) - Ein 20-Jähriger war am Mittwoch in einem BMW mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 659 von Viernheim in Richtung Weinheim unterwegs. Trotz eines Tempolimits in diesem Bereich von 80 km/h und nasser Fahrbahn fuhr der junge Mann mit gut 180 km/h auf dem linken Fahrstreifen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ...

