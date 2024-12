Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte entwenden mehr als 30 Nordmanntannen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Andreasstraße;

Tatzeit: zwischen 10.12.2024, 19.45 Uhr, und 11.12.2024, 08.30 Uhr;

Mehr als 30 Nordmanntannen entwendet haben bisher Unbekannte in Ahaus-Wüllen. Die Täter suchten in der Nacht zum Mittwoch den Verkaufsstand auf, der sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße befindet. Die dort stehenden Bäume sind durch Bauzäune umfriedet. Vermutlich gelangten die Diebe an ihre Beute, indem sie die Zäune über einen unmittelbar angrenzenden Stromkasten überstiegen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell