Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pkw beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Öddingstraße;

Tatzeit: zwischen 09.12.2024, 18.30 Uhr, und 10.12.2024, 07.30 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt haben Unbekannte in Ahaus. Die Täter zerkratzten in der Nacht zum Dienstag die Beifahrertür und brachen die Scheibenwischer ab. Zu Tatzeitpunkt stand das Fahrzeug an der Öddingstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell