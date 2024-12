Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Gronau (ots)

Brandort: Gronau, Zollstraße;

Brandzeit: 11.12.204, 05.00 Uhr;

Zu einem Brand ausgerückt ist die Feuerwehr in Gronau am frühen Mittwochmorgen. Das Feuer war an der Zollstraße in einer Wohnung ausgebrochen und hatte das gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen. Alle vier Wohnungen sind nach bisherigen Erkenntnissen unbewohnbar. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine schwer- oder gar tödlich verletzten Personen. Wie es zu dem Brand kam ist Gegenstand der Ermittlungen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell