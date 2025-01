Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unachtsamkeit endet an Hauswand

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 48-Jährige mit ihrem VW auf dem Kranichweg in Richtung Eppelheimer Straße. Auf der Höhe der Einmündung der Schützenstraße wollte sie um kurz vor 20 Uhr nach links abbiegen und bremste. Die 83-jährige Fahrerin eines KIA bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende VW der 48-Jährige seine Geschwindigkeit verringert hatte. Im letzten Augenblick versuchte die Seniorin noch auszuweichen, was ihr aber nicht mehr ganz gelang. Ihr Auto kollidierte zunächst mit dem VW, rammte dann einen Stromkasten, überfuhr einen Gartenzaun und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 16.000 Euro geschätzt. Der KIA musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Stand verletzte sich keine der Beteiligten. Die Seniorin kam aber zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

