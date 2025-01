Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto gerät in Gleisbett // PM Nr.2

Mannheim (ots)

Nachdem am Donnerstagmorgen gegen 07:23 Uhr ein Ford-Fahrer in der Überleitung der B3 zur Karsruher Straße ins Gleisbett geriet, sind die Bergungsarbeiten nun abgeschlossen. Glücklicherweise entstand an den Schienen kein Sachschaden, sodass der Bahnverkehr nun wieder uneingeschränkt aufgenommen werden kann. Wieso der Mann zu früh abbog und ins Gleisbett geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell