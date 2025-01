Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto gerät in Gleisbett // PM Nr.1

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:23 Uhr geriet ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf der Überleitung der B3 zur Karlsruher Straße ins Gleisbett der Straßenbahn und kam dort zum Stehen. Der Ford-Fahrer wollte von der B3 auf die Karlsruher Straße in Richtung Rohrbach fahren, als er anstatt auf die Fahrbahn der Karlsruher Straße in die parrallel verlaufenden Gleise abbog. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Straßenbahnverkehr ist derzeit in beide Richtungen eingestellt. Die Bergungsarbeiten sind noch in vollem Gange.

