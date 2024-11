Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Jockgrim (ots)

Zwischen dem 20.11.2024 und 23.11.2024 wurde in ein Wohnhaus im Blumenring in Jockgrim eingebrochen. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Anwesen. Es wurde diverses Werkzeug im Wert von ca. 1500 Euro entwendet. Haben Sie in dieser Zeit etwas Verdächtiges im Blumenring beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell