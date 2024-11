Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Schule

Kandel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizeiinspektion Wörth am Rhein gegen 02:45 Uhr ein Alarm im Gebäude der Realschule Plus in Kandel gemeldet. Vor Ort konnten mehrere eingeworfene Scheiben festgestellt werden, sodass von einem Einbruch ausgegangen werden musste. Im Gebäude konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Durch unbekannte Täterschaft wurden mehrere Feuerlöscher ausgelöst, wodurch das Gebäude beschmutzt wurde. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zum besagten Sachverhalt Zeugen. Sollten Sie zu oben genannter Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Jahnstraße bzw. der Realschule Plus in Kandel gemacht haben, werden Sie gebeten, mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein telefonisch unter 07271/9221-0 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

