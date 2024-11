Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ablenkung im Straßenverkehr

Landau (ots)

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahren der Handynutzung am Steuer. Nur zwei Sekunden bei Tempo 50 aufs Handy zu blicken, bedeutet 28 Meter Blindflug. Bei Tempo 100 sind es sogar schon über 50 Meter. Laut dem Europäischem Verkehrssicherheitsrat steigt das Unfallrisiko durch das Schreiben von Nachrichten am Steuer um das 23-fache. Diese Ablenkung führt häufig zu Verkehrsunfällen, teils mit schwerem oder sogar tödlichem Ausgang für sich oder andere Verkehrsteilnehmende. Daher wurde durch die Polizeiinspektion Landau im Zeitraum vom 18.11.2024 - 22.11.2024 verstärkt die Thematik "Ablenkung im Straßenverkehr" kontrolliert. Die Überwachung des Straßenverkehrs erfolgte hierbei überwiegend mit Zivilfahrzeugen. Bilanz der Kontrollwoche: 41 Kraftfahrzeugführer mussten wegen der unerlaubten Benutzung ihres Mobiltelefons beanzeigt werden. Diese müssen sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen. Hat ein Verkehrsteilnehmer bereits einschlägige Eintragungen, kann eine Erhöhung des Bußgelds durch die Bußgeldstelle oder sogar ein Fahrverbot erfolgen. Auch ein Fahrradfahrer wurde bei der Nutzung seines Mobiltelefons erwischt, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro nach sich zieht. Im Rahmen der Kontrollen wurde zudem ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Weiterhin waren neun Fahrzeugführer nicht angegurtet und auch ein 5-jähriges Kind wurde ohne angelegten Sicherheitsgurt transportiert. Zudem müssen sieben Fahrzeugführer nochmal bei der Polizei vorsprechen, da sie entweder die erforderlichen Dokumente, wie z.B. ihren Führerschein, nicht mitführten oder Mängel an ihren Fahrzeugen festgestellt wurden. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Verkehrskontrollen zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind. Weitere Kontrollen hinsichtlich der Thematik "Ablenkung im Straßenverkehr" mit Zivilfahrzeugen werden daher in Zukunft folgen. Präventionshinweise hinsichtlich der sicheren Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell