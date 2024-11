POL-PDLD: Essingen B272- Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Annweiler (ots) - Die 45jährige Inhaberin eines Ladengeschäfts mit Postfiliale in Annweiler wandte sich am heutigen Morgen an die Polizei Annweiler, da ein älterer Herr, von dem ihr nur wenige Daten bekannt waren, seit mehreren Tagen Pay-Giro-Karten im Wert zwischen 100 und 200EUR erwerben würde. Nachdem dieser von ihr nun darauf angesprochen wurde, gab er an, dass ...

mehr