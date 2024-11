Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksame Ladenbesitzerin stoppt Betrugsserie

Annweiler (ots)

Die 45jährige Inhaberin eines Ladengeschäfts mit Postfiliale in Annweiler wandte sich am heutigen Morgen an die Polizei Annweiler, da ein älterer Herr, von dem ihr nur wenige Daten bekannt waren, seit mehreren Tagen Pay-Giro-Karten im Wert zwischen 100 und 200EUR erwerben würde. Nachdem dieser von ihr nun darauf angesprochen wurde, gab er an, dass er Geld für US-Hollywood-Star Sandra Bullock spenden müsse. Eine sofortige polizeiliche Ermittlung führte zu einem 75jährigen Mann aus Annweiler, der im Internet einer Betrugsmasche aufgesessen war. Er hatte über Tage in mehreren Geschäften geldwerte Bezahlkarten erworben und im Internet die Daten zur Einlösung übermittelt. Es war bereits ein vierstelliger Schaden entstanden. Der 75jährige wird nach polizeilicher Beratung jetzt von Familienangehörigen betreut. Die Polizei Annweiler hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen dürften die Täter zumindest bundesweit agieren. Die Polizei warnt weiterhin zur Vorsicht bei Geldverkehr im Internet. Zusätzlich bitten wir die Mitarbeiter in Geschäften und Banken Senioren bei auffälligen oder ungewöhnlichen Geldabhebungen auch beratend und schützend zur Seite zu stehen, um Betrugsmaschen verschiedenster Art unterbinden zu können. Verständigen sie im Zweifel umgehend die örtlichen Polizeidienststellen. Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren!

