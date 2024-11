Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

Maximiliansau (ots)

Am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 20:50 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Maximiliansau eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Anwesen. Es wurden Uhren und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Sollten Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Maximiliansau gemacht haben, werden sie gebeten, mit der Polizei Wörth telefonisch unter 07271 9221-0 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell