POL-PDLD: Landau - Ohne Führerschein erwischt

Offenbach (ots) - Am 21.11.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18:50 Uhr gemeldet, dass zwei Personen in der Friedhofstraße in Offenbach ein Fahrrad in einen blauen Transporter mit ausländischen Kennzeichen laden würden. In dem Transporter sollen sich bereits ungefähr zehn Fahrräder befunden haben. Das ausländische Kennzeichen soll mit den Buchstaben SZ- begonnen haben, näheres ist hierzu nicht bekannt. Auch sind ...

mehr