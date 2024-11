Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Geklaut und gekratzt

Landau (ots)

Am 21.11.2024 wurde der Polizei Landau gegen 18:30 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Horstring in Landau gemeldet. Hierbei wurden Waren im Wert von 15 Euro entwendet. Die 37-jährige Diebin versuchte zu Fuß zu flüchten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte sie in Höhe der Horststraße 75 angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei schlug sie einem 29-jährigen Polizeibeamten zunächst gegen die Brust. Gegen die anschließende Fesselung wehrte sie sich mit Leibeskräften und kratzte den 29-Jährigen an der rechten Hand. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Da die 37-Jährige alkoholisiert war, wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie wird sich nun in Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

