POL-PDLD: Landau - Geklaut und beleidigt

Landau (ots) - Am 21.11.2024 wurde gegen 08:05 Uhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer in der Industriestraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

