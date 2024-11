Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flemlingen - Verdächtige Person

Die Polizei sucht einen ca. 75 Jahre alten, 165 - 175 cm großen Mann mit Oberlippenbart, der schick gekleidet und mit englischer Sprache bereits am vergangenen Mittwoch (20.11.2024, 13.40 Uhr) in der Kirchstraße in einem Weingut den rückwärtigen Bereich betrat und dort die Toilette aufsuchen wollte. Er wurde vom Grundstück verwiesen und erschien wenige Minuten später am Haupteingang, wo er um ein Glas Wasser bat. Anschließend verschwand er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

