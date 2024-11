Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht in Rheydt: 40-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 21. November, ist es gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße/ Hauptstraße/ Limitenstraße in Rheydt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die beteiligte Autofahrerin floh von der Unfallstelle.

Der 40-jährige Fahrradfahrer befuhr die Gartenstraße in Richtung Rheydter Innenstadt. An der Kreuzung Hauptstraße/ Limitenstraße beabsichtigte er auf dem Fahrradweg weiter geradeaus in Richtung Limitenstraße zu fahren. Zur gleichen Zeit befand sich neben ihm auf der Gartenstraße ein weißer SUV, der an der Kreuzung nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin offenbar den Fahrradfahrer, so dass der 40-Jährige nach eigener Aussage stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund dessen stürzte der Mann und wurde leicht verletzt. Obwohl er noch lautstark auf sich aufmerksam machte, habe die Autofahrerin ihre Fahrt unbeirrt fortgesetzt.

Bei der Autofahrerin soll es sich um eine Frau gehobenen Alters mit schulterlangen Haaren und hellen Strähnen handeln.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise auf die Fahrerin des weißen SUV mit Dachreling geben können. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell