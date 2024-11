Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Korrektur zu "Zeugenaufruf: Verdächtige Person an Rheindahlener Schule " | Der Text der Pressemitteilung war abgeschnitten. Bitte zwingend diese Version nutzen

Mönchengladbach (ots)

Zeugenaufruf: Verdächtige Person an Rheindahlener Schule Am Freitag, 15. November, erhielt die Polizei Mönchengladbach gegen 12.20 Uhr Kenntnis von einem Vorfall an einer weiterführenden Schule in Rheindahlen: Eine Schülerin (12) berichtete von einem unbekannten Mann, der sie in dem Vorraum der Toilette sexuell belästigt habe. Da bis heute andauernde, umfangreiche Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Freitag suchte die Schülerin zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr die Toilette der Schule an der Geusenstraße auf. Diese befindet sich derzeit außerhalb des eigentlichen Schultraktes. Ihr fiel nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Mann auf, der an der Wand zum Toiletteneingang lehnte. Sie betrat die sanitäre Anlage, der Mann folgte ihr. Im Vorraum bedrängte er sie körperlich und legte gegen ihren Willen von hinten den Arm um sie. Die 12-Jährige konnte sich losreißen und der Unbekannte flüchtete in Richtung des nahegelegenen Schwimmbades.

Die Kriminalpolizei nahm umgehend nach Meldung des Vorfalles in Zusammenarbeit mit dem Wach- und dem Bezirksdienst die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Nachdem die andauernden Ermittlungen bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu der Identifizierung des Tatverdächtigen führten, bittet die Polizei nun etwaige Zeugen um Hinweise zu der Person.

Der vorliegenden Beschreibung zufolge ist der etwa 1,80 Meter große Mann von dünner bis normaler Statur. Er hat eher gebräunte Haut und ist vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sein dichter und gekürzter Vollbart ist schwarz-braun. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Kappe, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Skinny-Jeans und einen schwarzen Gürtel.

Die Polizei fragt: Wem ist im tatrelevanten Zeitraum an genannter Örtlichkeit ein solcher Mann aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu ihm und vor allem seiner Identität machen? Hinweise an 02161-290.

Ein etwaiger Zusammenhang mit dem am Mittwoch, 20. November, bekannt gewordenen Sachverhalt in Krefeld ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht erkennbar. Zu den Pressemeldungen der Polizei Krefeld gelangen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5913712 | https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5914182 .

Die Polizei Mönchengladbach ist in den relevanten Bereichen verstärkt präsent. (cw)

