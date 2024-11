Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Missbrauchsdelikten an Schulen: Polizeipräsenz, aber keine konkrete Gefahr

Krefeld (ots)

Nach den beiden Fällen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an zwei Krefelder Schulen zeigt die Polizei heute und morgen mehr Präsenz. Konkret werden an beiden Tagen morgens und mittags Polizisten an den zwei Schulen vor Ort sein. Darüber hinaus wird die Polizei in den betroffenen Stadtteilen Linn und Uerdingen verstärkt Streife fahren.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass den Maßnahmen keine erhöhte Gefahr an diesen Örtlichkeiten zugrunde liegt: Der Mann, welcher beider Taten dringend verdächtigt wird, ist festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Entgegen Berichten in diversen Messengerdiensten gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Aber die Polizei möchte dennoch durch sichtbare Präsenz das Sicherheitsempfinden von Eltern, Schülern und anderen Bürgern stärken und ihnen vor Ort als Ansprechpartner für Fragen und Sorgen zur Verfügung stehen.

Sobald der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt wurde, wird die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Krefeld über das Ergebnis nachberichten. (209)

