Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrüger in Hüls: Männer geben sich als Wasserwerker aus und erbeuten Schmuck

Krefeld (ots)

Am Montag (18. November 2024) gegen 13 Uhr verschafften sich zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben, unter dem Vorwand, die Heizung entlüften zu müssen, Zugang zu einer Wohnung eines Ehepaars (73,77) am Verhuvenplatz in Hüls. Das Ehepaar wurde jedoch misstrauisch und verlangte die Ausweise der Männer. Nachdem sie angaben, diese im Auto gelassen zu haben und sie holen zu wollen, flüchteten sie ohne Beute aus der Wohnung. Die Eheleute beschrieben den ersten Mann als circa 1,75 Meter groß und stämmig (mindestens 120 Kilogramm schwer). Er hatte schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Mann hatte eine schmale Figur und war ebenfalls 1,75 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, eine schwarze Kappe und trug eine dunkelgrüne Jacke. Beide Personen sprachen akzentfreies Deutsch.

Am gleichen Tag um 10 Uhr meldete ein 85-jähriger Mann einen ähnlichen Vorfall: Zwei Männer gaben an, die Wasserleitungen in der Wohnung auf der Rektoratsstraße überprüfen zu müssen und forderten den Senior auf, ins Badezimmer zu gehen und das Wasser in der Dusche laufen zu lassen. Auch hier wurde der Senior misstrauisch und stellte Fragen. Daraufhin flüchteten die Männer aus der Wohnung in Richtung Burgpark.

Erst im Nachhinein fiel dem Senior auf, dass die Männer Schmuck entwendet hatten. Offenbar handelte es sich um dieselben Täter wie bei der Tat am Verhuvenplatz, da die Personenbeschreibung identisch ist.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, ohne ihre Identität oder ihren Auftrag genau zu prüfen. Notieren Sie sich die Namen der Personen und kontaktieren Sie die offizielle Nummer des Unternehmens und fragen Sie dort nach. Lassen Sie sich von den Unbekannten niemals unter Druck setzen. Seriöse Fachleute werden Verständnis für Ihr Misstrauen haben.

Weitere Betrugsmaschen und Hinweise finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren (207)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell