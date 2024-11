Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Unfall mit 11-jähriger Radlerin: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Krefeld (ots)

Am Montag (11. November 2024) gegen 7:40 Uhr wurde eine 11-jährige Radfahrerin auf der Richard-Wagner-Straße von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt. Dabei hat es sich vermutlich um einen älteren dunklen Porsche gehandelt, der vor einigen Garagen am Straßenrand gestanden hat und dann losgefahren ist. Nach dem Unfall hat der Fahrer sich vom Unfallort entfernt. Der Fahrer ist wahrscheinlich unter 35 Jahre alt, schlank und hatte kurze Haare. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (206)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell