Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

A65 - Landau Nord (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.11.2024, gegen 03:30 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Falschfahrer auf der A65, auf Höhe der Anschlussstelle Landau Nord. Der Falschfahrer fuhr laut Zeugen auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe, entgegen der Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Edenkoben musste ein Fahrer mit seinem PKW nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Falschfahrer zu vermeiden. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung mit einem weiteren PKW. Aufgrund der Berührung entstand an beiden PKW lediglich leichter Sachschaden. Nur aufgrund von Zufall und der guten Reaktion der Verkehrsteilnehmer kam es nicht zu einem schweren Unfall oder Verletzten.

Bei dem Fahrzeug, des noch unbekannten Falschfahrers, soll es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit einem Planenaufbau handeln.

Verkehrsteilnehmer, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden oder Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell