Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Bundesautobahn A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrer eines dunklen Autos verursacht Unfall eines Audi-Fahrers und flüchtet Richtung Singen - Polizei bittet um Hinweise

Tuningen, Bundesautobahn A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein Fahrer eines dunklen Autos hat am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, zwischen der Autobahnanschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf der Bundesautobahn A 81 einen Unfall eines Audi-Fahrers verursacht und ist ohne anzuhalten in Richtung Singen geflüchtet. Ein 73-jähriger Mann fuhr zur genannten Zeit mit einem silberfarbenen Audi A4 zwischen der Autobahnanschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf dem linken Fahrstreifen der A 81 in Richtung Singen, als plötzlich der Fahrer eines dunklen Autos unmittelbar vor dem Audi vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Hierbei streifte das dunkle Auto leicht die rechte Fahrzeugseite des Audis. Um Schlimmeres zu verhindern, wich der Audi-Fahrer nach links aus. In der Folge prallte der Audi gegen die Mittelschutzeinrichtung und blieb nach etwa 150 Meter beschädigt stehen. Der Audi-Fahrer hatte Glück und wurde nicht verletzt. Ohne anzuhalten oder sich sonst um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, flüchtete der Fahrer des dunklen Autos auf der A 81 in Richtung Singen. Aufgrund der vermuteten schweren Unfallfolgen rückten neben der Feuerwehr Tuningen mit zwei Fahrzeugen auch der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber zu der Unfallstelle aus. Die Autobahn in Fahrtrichtung Singen musste im Bereich der Unfallstelle kurzfristig voll gesperrt werden. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des mit rund 3000 Euro beschädigten Audis. Die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet, sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Autofahrer. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

