Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am 22.11.2024 im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen roten Citroen C4 auf einem Parkplatz in der Straße "Im Justus" in Landau. Aufgrund des Schadensbildes dürfte dieser bei einem Unfall entstanden sein, als der Unbekannte neben dem Citroen ein- oder ausparkte. Obwohl ein vierstelliger Schaden entstanden sein dürfte, entfernte sich die unbekannte Täterschaft unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell