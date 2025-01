Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag im Stadtteil Gartenstadt wurde ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Mann war kurz vor 14 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Herrschaftswald" in Richtung Karlsternstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Ahornweg übersah er einen am Fahrbahnrand abgestellten ...

