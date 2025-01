Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag im Stadtteil Gartenstadt wurde ein 75-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt.

Der Mann war kurz vor 14 Uhr mit seinem Rennrad auf der Straße "Am Herrschaftswald" in Richtung Karlsternstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Ahornweg übersah er einen am Fahrbahnrand abgestellten landwirtschaftlichen Anhänger und prallte dagegen. Durch den Aufprall stürzte er auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen. Einen Helm trug er nicht.

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich in kritischem Zustand.

Bei dem Zusammenstoß wurde das hochwertige Rennrad des 75-Jährigen stark beschädigt. Auch am Anhänger entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell