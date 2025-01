Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter Lkw-Fahrer verursacht durch Fahrstreifenwechsel Unfall und flüchtet

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Lkw (zweistöckiger Pkw-Transporter) vom Autobahnkreuz Viernheim kommend auf der BAB 6. Der oder die Unbekannte fuhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen, als er plötzlich ohne zu blinken den Fahrstreifen wechselte. Hierdurch war ein 57-jähriger VW-Fahrer, der den mittleren Fahrstreifen befuhr, gezwungen, auszuweichen und kollidierte in der Folge mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Audi eines 54-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der VW kurzzeitig ins Schlingern. Dem 57-Jährigen gelang es jedoch, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen. Beide Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen ab und wählten den Notruf der Polizei. Der oder die Unbekannte setzte die Weiterfahrt fort. Durch den 57-Jährigen konnte ein Teilkennzeichen von dem Lkw abgelesen werden sowie Hinweise zu den Fahrzeugen auf dessen Ladefläche mitgeteilt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer/zur Fahrerin dauern derzeit noch an. Diese werden durch den Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe BAB, geführt. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

