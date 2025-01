Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Mannheim (ots)

Um kurz vor 07:30 Uhr ereignete sich am Mittwoch ein Auffahrunfall auf der Eisenbahnbrücke des Neckarauer Übergangs. Eine 45-jährige Frau prallte kurz vor der Haltestelle "Hochschule" aus Unachtsamkeit mit ihrem Mitsubishi auf das Heck eines vorausfahrenden Autos. Die Frau lenkte nach der Kollision ihren Mitsubishi sofort an den rechten Fahrbahnrand. Der andere Unfallbeteiligte, mutmaßlich ein dunkler Audi, fuhr allerdings weiter. Am Auto der 45-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das andere Fahrzeug weist nach derzeitiger Einschätzung einen erheblichen Schaden im Heckbereich auf. Nun sucht das Polizeipräsidium Mannheim-Neckarau nach dem geschädigten Fahrzeug und nach Zeugen. Diese können sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 melden.

