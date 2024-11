Polizei Münster

POL-MS: Presseeinladung zur Veranstaltung "Resilienz gegen Antisemitismus" am 12. November

Münster (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit dem Beginn des Krieges in Israel und Gaza im vergangenen Oktober hat die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland deutlich zugenommen. Wie äußert sich Antisemitismus heute, wie kann man ihn erkennen, und was kann man dagegen tun? Um Aufklärungsarbeit zu leisten, veranstalten das Polizeipräsidium Münster, die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV, Abteilung Münster) und die Universität Münster am 12. November einen hochkarätig besetzten Schwerpunkttag mit dem Titel "Resilienz gegen Antisemitismus". Die Veranstaltung richtet sich vor allem an junge Polizistinnen und Polizisten, Beamte der Kommunen und der Bezirksregierung Münster sowie Lehramtsstudierende der Universität Münster. Ein umfassendes Programm bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich intensiv mit Antisemitismus, aber auch mit jüdischem Leben in Deutschland - historisch wie gegenwärtig - auseinanderzusetzen. Das vollständige Programm, das vormittags im Hörsaalgebäude am Schlossplatz 46 und nachmittags mit Workshops im Schloss stattfindet, finden Sie hier:

https://www.uni-muenster.de/Rektorat/resilienz.html [uni-muenster.de]

Sie sind eingeladen, der Veranstaltung als Ganzes oder einzelnen Programmpunkten, inklusive der Workshops, beizuwohnen und darüber zu berichten. Zudem möchten wir Sie auf eine Pressekonferenz von 10.30 bis 11.15 Uhr im Hörsaal H 4 (ebenfalls Schlossplatz 46) aufmerksam machen. Sie haben dabei die Gelegenheit, mit folgenden Personen ins Gespräch zu kommen:

NRW-Innenminister Herbert Reul, Alexandra Dorndorf (Polizeipräsidentin Münster), Guy Gilady (stellvertretender israelischer Botschafter in Deutschland), Julian Tsapir (Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem), Martin Bornträger (Präsident der HSPV) sowie Ludger Hiepel (Antisemitismusbeauftragter der Universität Münster). Darüber hinaus stehen Ihnen, falls gewünscht, mehrere HSPV- und Universitätsstudierende gerne für Gespräche und O-Töne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen:

Norbert Robers - Pressesprecher der Universität Münster Antonia Linnenbrink - stellvertretende Leiterin der Pressestelle des Polizeipräsidiums Münster Florian Bury - Leiter der Pressestelle der HSPV, Standort Münster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell