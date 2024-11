POL-MS: 14-jähriger Münsteraner vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Am Dienstag, 12.11.2024, um 18 Uhr findet auf dem Polizeigelände an der Weseler Straße eine Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Münster statt. Die Personalwerber geben Einblicke in den Beruf, informieren über die Voraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven. Der Einstieg in den Polizeiberuf NRW ist mit Abitur, Fachabitur, ...

mehr