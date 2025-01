POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf K4171 - Fahrzeug überschlagen // PM Nr.1

Mannheim (ots) - Ein kurioser Zufall führte am Donnerstag zu verloren geglaubten Kopfhörern und zu einer per Haftbefehl gesuchten 39-jährigen Frau. Ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Mannheim hatte im Mai 2024 seine Bluetooth Kopfhörer verloren. Während seiner heutigen Streifentätigkeit verbanden sich die Kopfhörer plötzlich wieder mit seinem Mobiltelefon - und konnten in einer nahegelegenen Lokalität in ...

mehr