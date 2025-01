Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 597 - Mannheim: Alkoholisiert Unfall verursacht - 150.000 Euro Schaden

L 597 - Mannheim (ots)

Mit knapp über einem Promille befuhr ein 50-jähriger Audi-Fahrer gestern Abend gegen 20:50 Uhr die Seckenheimer Hauptstraße aus Edingen-Neckarhausen kommend in Fahrtrichtung Seckenheim. Entlang der Seckenheimer Hauptstraße überholte der Fahrer womöglich mit überhöhter Geschwindigkeit bei regennasser Straße und dunklen Lichtverhältnissen zwei Fahrzeuge. Im Kurven-/Einmündungsbereich zur L597 verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Seine 65-jährige Beifahrerin hingegen zog sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Frau nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Ampelmast wurde durch den Unfall aus der Verankerung gerissen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Ampelmast kann nicht abschließend beziffert werden. An dem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 150.000 Euro geschätzt wird.

