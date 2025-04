Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter nach Ladendiebstahl in Mehrfamilienhaus gestellt

Mainz (ots)

Am Samstag, 12.04.2025 gegen 10:00 Uhr beobachtete der Abteilungsleiter eines Bekleidungsgeschäfts "Am Brand" in Mainz, wie ein junger Mann mit zwei vollen Einkaufstaschen aus dem Laden rannte. Er nahm daraufhin die Verfolgung auf, bis der Täter sich in ein Mehrfamilienhaus begab. Dort verständigte der Mitarbeiter die Polizei. Durch Bewohner des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses konnte beobachtet werden, wie aus dem Haus, in das der Täter flüchtete, zwei Einkaufstaschen geworfen wurden. Diese wurden durch die Einsatzkräfte der Polizei mitsamt etikettierter und gesicherter Bekleidung aufgefunden. Zudem konnten zwei weitere Zeuginnen ein Video der Verfolgung vorzeigen, auf dem der Täter zu sehen ist. Kurz darauf wurde ein Mann an einem Fenster in dem Mehrfamilienhaus gesichtet, auf den die Personenbeschreibungen des Mitteilers und der Zeuginnen zutraf. Durch die Polizei wurde die Wohnung aufgesucht, die zu besagtem Fenster gehörte. Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Wohnungstür kann die Wohnung eingesehen und eine Person auf einer Matratze liegend zwischen Bierflaschen festgestellt werden. Da sie auf Ansprache der Beamten nicht reagiert, wird die Wohnung durch die Einsatzkräfte betreten und festgestellt, dass es sich dem Aussehen und der Bekleidung nach um den Täter handeln dürfte. Bei der Personalienfeststellung auf der Dienststelle wird bekannt, dass der 23-Jährige bereits mehrfach wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl polizeilich in Erscheinung getreten ist. Nach Vorführung beim Amtsgericht in Mainz wird er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Herrenbekleidung verschiedener Größen im Wert von über 2000 Euro, welche dem Laden wieder ausgehändigt werden kann.

