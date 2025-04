Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Widerstand nach Unfallflucht

Mainz (ots)

Am 11.04.2025 gegen 03:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall in der Terrassenstraße in Mainz, nach welchem zwei Unfallbeteiligte aus dem Fahrzeug gestiegen und "lallend" in Richtung Schillerplatz gelaufen seien. Vor Ort konnte das Unfallfahrzeug mit drei weiteren beschädigten parkenden Fahrzeugen durch die Polizei festgestellt werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Fahrer des Unfallwagens, welcher durch eine Streife im Rahmen der Fahndung kontrolliert und zur Dienststelle verbracht werden konnte. Dort verhielt sich der 26-Jährige den Einsatzkräften gegenüber sehr sprunghaft und aggressiv. Weil er sich nicht beruhigen ließ, wurde er durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt. Er leistete dennoch weiterhin Widerstand und auch bei der anschließenden Blutentnahme in einem Mainzer Krankenhaus musste er fixiert werden. Der Beschuldigte erlitt durch die Widerstandshandlungen und den Unfall leichte Verletzungen. Zwei Einsatzkräfte wurden ebenfalls leicht verletzt, konnten ihren Dienst allerdings fortsetzen.

