Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug an Supermarkt-Kasse

Nieder-Olm (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025 gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 62-jähriger Nieder-Olmer in einem dortigen Supermarkt zum Einkaufen. Als er an der Kasse mittels EC-Karte bezahlte, wurde er von einem hinter ihm befindlichen ihm unbekannten Mann angesprochen, dass er einen Zehn-Euro-Schein verloren habe und übergab ihm diesen. Im Anschluss folgte der Mann dem 62-Jährigen auf dem Parkplatz in Richtung seines PKW. Er sprach ihn erneut an und verlangte einen Finderlohn. Daraufhin nahm der Geschädigte ein Zwei-Euro-Stück aus seinem Geldbeutel und übergab dies dem unbekannten Mann. Später fiel ihm auf, dass seine Bankkarte fehlte und außderdem drei unberechtigte Abbuchungen im vierstelligen Bereich von seinem Konto verfügt wurden. Vermutlich spähte der Täter die PIN beim Bezahlvorgang an der Kasse aus und entwendete die Karte auf dem Parkplatz. Er konnte den Täter wie folgt beschreiben: Schnurrbart, ca. 185 cm groß, braune Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell