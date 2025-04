POL-PPMZ: Störaktion vor Mainzer Bar führt zu Polizeieinsatz

Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Dienstag, 08.04.2025 gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 32-jährige Mainzerin mit ihrem PKW die Essenheimer Straße, um an der Kreuzung nach rechts in die Straße "Am Ostergraben" einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 12-jähriger Junge letztgenannte Straße auf dem linksseitigen Gehweg in Richtung der Kreuzung mit seinem E-Scooter. Als er eine vor ihm fahrende Radfahrerin überholen wollte, ...

mehr