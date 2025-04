POL-PPMZ: Randalierer sorgt für Aufsehen in der Mainzer Altstadt

Klein-Winternheim (ots) - Am Dienstag, 08.04.2025 gegen 06:00 Uhr meldet der Filialleiter eines Supermarkts in der Straße "Am Wasserhaus" in Klein-Winternheim der Polizei ein Loch in einer Fensterscheibe des Ladens. Vermutlich wurde dieses in der vergangenen Nacht mit einem unbekannten Gegenstand in die Scheibe geschlagen, wodurch das Sicherheitsglas splitterte. Ein Einstieg in das Objekt ist nicht erfolgt, demnach wurde auch nichts entwendet. Durch die Polizei wurden ...

