Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Supermarkt

Klein-Winternheim (ots)

Am Dienstag, 08.04.2025 gegen 06:00 Uhr meldet der Filialleiter eines Supermarkts in der Straße "Am Wasserhaus" in Klein-Winternheim der Polizei ein Loch in einer Fensterscheibe des Ladens. Vermutlich wurde dieses in der vergangenen Nacht mit einem unbekannten Gegenstand in die Scheibe geschlagen, wodurch das Sicherheitsglas splitterte. Ein Einstieg in das Objekt ist nicht erfolgt, demnach wurde auch nichts entwendet. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Mainz 3:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell