Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kellerabteile in Mehrparteienhaus in Mainzer Altstadt aufgebrochen

Mainz (ots)

In einem Mehrparteienhaus in der Albinistraße in der Mainzer Altstadt sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 06.04.2025, 18 Uhr und Montag, 07.04.2025, 08:30 Uhr mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden.

Nach Meldung eines Mitteilers stellten Einsatzkräfte vor Ort vier angegangene Abteile fest. Die Schadenshöhe ist nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell